Son dakika haberi ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı
ABD Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak Kongre Baskını'ndaki rolü ve 2020 Başkanlık Seçimleri'ne müdahale iddiaları için Donald Trump'ın 'bazı konularda dokunulmazlığı' olduğuna hükmetti. Kararın ardından Trump, "Anayasamız ve demokrasimiz için büyük bir kazanım" açıklamasında bulundu.
Giriş: 01.07.2024 - 17:51 Güncelleme: 01.07.2024 - 17:51
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