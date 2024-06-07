REKLAM advertisement1

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede yapılan saha araştırması sonucunda; çocuğun cinsel istismarı 3 suç kaydı ile cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından toplamda 4 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan ve 4 yıl 6 aydır firar durumunda bulunan S.D. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından İzmir’in Balçova ilçesinde ikamet ettiği evde yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLECEK

İHA'da yer alan habere göre yakalanan S.D., İzmir Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. İşlemlerinin ardından Aliağa Şakran T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilecek.