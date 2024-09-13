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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine 7, 8 ve 9 Eylül'de düzenlenen hava harekatlarında Gara, Hakurk ve Kandil'de toplam 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi. Irak'ın kuzeyine 7, 8, 9 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda Gara'da 10, Hakurk'ta 6 ve Kandil'de 3 terörist olmak üzere toplam 19 terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denildi.