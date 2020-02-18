18 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Çatalca'da Istranca dağlarında bulunan 1600 yıllık Ballıgerme Su Kemeri'nin büyük bölümü dinamitlenerek yıkıldı. Define avcıları tarafından gerçekleştirdiği tahmin edilen yıkım, bölgede yürüyüş yapan doğa gönüllüleri tarafından fark edildi. Define avcılarının yıkımla birlikte bölgede içki şişeleri, iş eldivenleri gibi birçok malzemeyi de geride bıraktıkları görüldü.
'İSTANBUL'A SU TAŞIYAN SİSTEMİN BİR PARÇASI'
Bir ay öncesine kadar tarihi kemerin bütünlüğünü koruduğunu söyleyen Çatalca Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Rasim Yücel "İstanbul'un dördüncü yüzyılda, Roma İmparatorluğunun yeni başkenti olarak seçilmesiyle, tıpkı yirminci yüzyılda olduğu gibi büyük bir nüfus patlaması yaşanmıştı. Bu gelişme doğal olarak beraberinde büyük alt yapı sorunlarını da birlikte getirmişti. Yiyecekle birlikte halkın suya da gereksinimi vardı. Bu talep Roma tarafından o güne kadar yapılmış en uzun ve karmaşık su kemeri sistemiyle karşılanmıştı. Bu kemerler de bu sistemin birer parçası" dedi.
ŞEHİR EFSANESİNE KURBAN GİTTİ
Şehir efsanelerinin definecileri bu su kemerlerine getirdiğini anlatan Ahmet Rasim Yücel, "Halk arasında konuşulan ve aslı olmayan dedikoduya göre bu eserleri yapanlar taşlar arasında altın koyarak, yokluk zamanlarında halkın kullanmasını istemişler. İşte bu asılsız dedikodu insanları buraya sürüklüyor. Ellerindeki sahte define haritaları ile bu tarihi eserleri parçalıyorlar. Ballıgerme su kemeri yaklaşık 1600 yıl önce yapılmış. Bugün artık defineciler tarafından tamamen parçalanmış durumda. Tarihi eserlerimize yazık oluyor" dedi.
'DİNAMİTLERLE TAMAMEN TAHRİP OLMUŞ DURUMDA'
Definecilerin dinamit kullandığını söyleyen Ahmet Rasim Yücel, "Taşların arasında bulunan sözde altınlara ulaşmak isteyen define avcıları dinamit kullanıyorlar. Burada patlayan dinamitler yüzünden su kemeri artık tamamen tahrip olmuş durumda" dedi.
SORUMLULULARIN BULUNMASI İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını dinamit patlatan define avcılarının kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışmaların sürdüğünü söylediler. Yetkililer olayla ilgili bilgisi olanların mutlaka ihbarda bulunmasını istedi.
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