Bursa'nın Nilüfer İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, edinilen bilgilere göre kız arkadaşları ile gece kulübüne giden 3 kişi yan masadaki 2 kişinin kız arkadaşlarına baktıklarını iddia ederek tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sonucunda 2 taraf da gece kulübünden çıkarıldı. Lüks bir araçla gelen 3 kişi kız arkadaşlarına baktığını iddia ettikleri 2 kişiye kurşun yağdırarak olay yerinden kaçtı.

9 MERMİ KOVANI BULUNDU

İHA'daki habere göre çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı genç ve yanında bulunan arkadaşı kendi otomobillerine binerek olay yerinden ayrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yerinde 9 adet kovan ele geçirildi.

OLAY KAMERALARA YANSIDI

Gece kulübü önünde çıkan silahlı kavga görüntüleri çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi. Güvenlik kamerasına takılan görüntülerde arabanın arka kapsından çıkan şüphelinin tartıştıkları 2 kişiye kurşun yağdırdığı ve 1 kişinin yaralanması sonucunda şüphelilerin kaçtığı görüldü.

ÜÇ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olay yerini inceleme altına alan ekipler çevrede bulunan eğlence mekanlarını kapattı. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipleri silahlı saldırıda bulunan 3 kişi gözaltına almak için çalışma başlattı. Ayrıca yaralanan kişinin de tedavi amaçlı herhangi bir hastaneye başvurmadığı öğrenildi.