        Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı

        Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı

        Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tanınan Furkan Bölükbaşı, "Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu" suçlamasıyla gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 07:41 Güncelleme: 11.11.2025 - 07:41
        Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı
        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili paylaşımıyla gündeme gelen ve daha sonra bunu silen Furkan Bölükbaşı hakkında gözaltı kararı verdi.

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, X sosyal medya platformunda paylaşım yapan Furkan Bölükbaşı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.

        Bölükbaşı hakkında TCK 310'uncu maddesi "Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

        Furkan Bölükbaşı, başka bir kullanıcının paylaşımını alıntılamış, daha sonra bunu silmişti.

        Bölükbaşı'nın X hesabı engellendi.

