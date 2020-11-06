Kandilli Rasathanesi son depremler tablosu geçtiğimiz gün Marmara Denizi'nde meydana gelen ve akıllara İstanbul depremi riskini getiren deprem sonrası gözler Kandilli Rasathanesi'ne çevrildi. Öte yandan İzmir depremi sonrası artçı sarsıntılar devam ederken Ege Bölgesi'nde yaşayanlar hissettikleri sarsıntılar sonrasında "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. Peki, son deprem ne zaman oldu? İşte, 6 Kasım Kandilli son depremler tablosu....

KANDİLLİ SON DEPREMLER TABLOSU: