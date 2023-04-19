KUSURLAR TEK TEK SIRALANDI
Binanın beton sınıfının projede ve yönetmelikte belirtilenin altında olduğu belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:
"Binada kullanılan donatıların çekme testleri sonucunda yönetmelikte belirtilen kalite ve standartları sağlamadığı anlaşılmıştır. Binanın temelinde kullanılan demirlerin birbirlerine bağ hatlarıyla bağlama işleminin projeye uygun yapılmaması, betonda kullanılan agregaların standardına uygun olmaması gibi kusurların binanın yıkılmasına doğrudan etki edecek kusurlar olduğu sonucuna varılmıştır. Ülkemizin deprem kuşağında yer alması ve ülkemizde meydana gelen birçok ölümlü deprem felaketi olmasına rağmen binanın mevzuatta yer alan hükümlere açıkça aykırı inşa edildiği tespit edilmiştir. Şüphelinin bilinçli taksirle hareket ettiğinin kabulü gerekmektedir."