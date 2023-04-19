"Söz konusu yapı için en büyük tane çapının standartları belirlenmiştir. Gözlemler ve ölçümlerde enkaz alanındaki beton içerisinde yer alan kum, çakıl ve kırma taşlarının standartlardan büyük olduğu tespit edilmiştir. Statik betonarme projede öngörülen BS14 sınıfını sağlamadığı ve düşük kalitede olduğu belirlenmiştir. Donatı örnekleri deneyleri sonucunda bazı numunelerin de dayanım standardı oranının altında kaldığı belirlenmiştir. Yapının temelinin projeye uygun yapılmadığı anlaşılmıştır. Bilirkişi raporundaki tespitler ışığında, binanın projeye uygun yapılmadığı hususunda sanığın kusurlu bulunduğu anlaşılmıştır."