Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'orman yangınları' açıklaması

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangını yaşanan bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüşerek, yangınların kontrol altına alınmasına ilişkin yürütülen çalışmalar ve gelişmeler hakkında bilgi alıyor.

Yangın bölgesinde bulunan bakanlardan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

Yangınlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangından etkilenen bölgelerdeki halka geçmiş olsun temennilerini iletti.

ART ARDA ORMAN YANGINLARI

Türkiye birçok noktada başlayan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Dün saat 12.05'te Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada çıkan yangın şehir merkezine kadar ulaştı. 2 uçak, 19 helikopter, 6 dozer, 200 arazöz ve 800 personelle yangına müdahale ediliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otellere yakın bir noktada orman yangını çıktı. Alevler bölgede bulunan otoyoldan görüntülendi. Aydın'ın Didim ilçesinde de orman yangını çıktığı öğrenildi. Kontrol altına alınan yangında 10 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Marmaris yangınının ardından Bodrum'da da orman yangını başladı. Söndürme ekipleri yangınlara müdahale ediyor. Yangın, Meşelik Mahallesi Pina Yarımadası Bodrum-Milas yolu üzerindeki ormanlık alanda çıktı. Alevler şehir merkezine yaklaştı.