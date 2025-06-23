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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sendika taleplerini can kulağı ile dinleyeceğiz - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sendika taleplerini can kulağı ile dinleyeceğiz

        Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "8. dönem kamu toplu sözleşme görüşmeleri Ağustos ayında başlayacak. Bu görüşmelerde sendika taleplerini can kulağı ile dinleyeceğiz. Kamu çalışanlarının refahını dengeleyecek yol haritası çizmeye özen göstereceğiz" dedi. Erdoğan, İran'ın egemenliğine yönelik saldırıları kimden gelirse gelsin asla tasvip etmediklerini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 14:45 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:35
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması Toplantısında konuştu.

        İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

        -Üreten Türkiye'nin geleceği için emek sarf eden Memur-Sen'li kardeşlerime selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. 30. yıl vefa buluşmasında sizlerle olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.

        -30 yılı geride bırakan Memur Sen ailesinin tüm üyelerini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu çatı altında görev alan tüm kardeşlerimi canı gönülden kutluyorum. Bugün aramızda olmayan tüm kardeşlerime, geçen ay hayatını kaybeden Zübeyir Yetik beye rahmet diliyorum.

        -Sendika kurucumuz Akif İnan'ı hasretle yad ediyorum. Mazlum ve mağdur coğrafyaların hüznünü kalbinde yara olarak taşıyan Akif İnan'a Allah'tan rahmet diliyorum.

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        "EMANET EHİL ELLERDE"

        -Emanetin ehil ellerde olduğunu, ekilen tohumların filizlendiğini görüyoruz. İdeolojik kalıplara hapsolmayı reddeden, ilkeli sorumlu ve çözüm odaklı tutum benimseyen; milletimizin ve demokrasinin savunuculuğunu üstlenen, milli iradenin yanında saf tutan Memur-Sen başarı hanesini her gün yeni yıldızlarla süslüyor.

        -Kibirli vesayet odaklarının bin yıl sürecek dediği 28 Şubat'tan 27 Nisan'a, başörtüsü yasaklarından, partimize kapatma davasına, Gezi kalkışmasından 17-25 Aralık emniyet yargı kumpaslarına, istikbalimizi hedef alan saldırılarda Memur Sen milletimizin ve demokrasimizin yanında saf tutmuştur.

        -6 Şubat'ta, orman yangınlarında, sel felaketlerinde Memur Sen hep sahadaydı. Yurt dışında da milletimizi başarı ile temsil ettiniz. Akif İnan ağabeyin mirasına sahip çıktınız. Mitinglerde imza kampanyaları ile, projelerle, yardım faaliyetlerle mazlumların haykıran sesi oldunuz. Bunun dışında Memur-Sen asli vazifesini de yerine getirmiştir. Memur-Sen uluslararası sendikacılık faaliyetlerde de önemli ivme yakalamıştır.

        "AŞKLA ŞEVKLE ÇALIŞIYORUZ"

        -Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi, güçlenmesi, daha müreffeh ülkede yaşamamız için aşkla şevkle aralıksız çalışıyoruz. Allah'ın yardımı, aziz milletimizin desteği ile sayısız engelleri aştık. Gerek anayasa, kanun mevzuat düzeyindeki düzenlemelerle toplumun tüm kesimlerinin önünü açtık.

        -Bizim iktidarımızla milletimiz uzun yıllar sonra kendine hizmet eden, halkına hizmet eden anlayış ile tanıştı. Devlet ile millet arasına çekilen dikenli telleri birer birer kaldırdık. Cumhuru cumhuriyet ile buluşturduk, devleti millet ile kucaklaştırdık.

        -Memur-Sen gibi sendikalarımızla kamu görevlilerimizin önemli taleplerini hayata geçirdik. Demokratik haklar konusunda son derece atılımlar gerçekleştirdik.

        "KAMU GÖREVLİLERİMİZ FİŞLENİYORDU"

        -Sizin de iyi bildiğiniz gibi ülkemizin en temel sorunlarından biri ayrımcılıktı. Kamu görevlilerimiz inançlarını yaşadığı için fişleniyordu.

        -Kendileri dışında kimseye hayat hakkı tanımadılar. Millete 'bidon kafalı, göbeğini taşıyan adam' dediler. Bunların hepsini sizlerle birlikte gördük. Baskının her türlüsünü iliklerimize kadar sizlerle birlikte yaşadık. Milletlin iradesine, demokrasimize vurulan zincirleri siz Memur-Sen'li kardeşlerimiz ile parçaladık. Azgın azınlığın sessiz çoğunluğa hayat tarzı dayattığı, parmak salladığı o karanlık günler geride kaldı. Hac için kamu çalışanlarına ücretsiz izin tanıdık. Baş örtüsüne yönelik yasakçı uygulamalara son verdik.

        -Milletin oyları ile Meclis'e başörtüsü ile girdiği için hanım kardeşlerimize had bildirildiği o karanlık günlerden başörtülü hakimlerin, valilerin, büyükelçilerin, bakanların olduğu günlere geldik. Hedefimiz bunları güvenceye almaktır. Bizden sonrakiler bunları yaşamaması için kimsenin ötekileştirmediği iklimi tesis ve tahkim etmek durumundayız.

        "KAMUDA SENDİKALAŞMA YÜZDE 75'E ÇIKTI"

        -Yasaklarla mücadelenin yanı sıra özlük haklarında da önemli adımlar attık. Asgari ücret tutarı kadar gelir vergisi muafiyeti getirdik. Ek gösterge düzenlemesini hayata geçirdik. Ana muhalefetin iptal ettirdiği toplu ikramiyelerin tüm kamu çalışanlarımıza ödenmesini sağladık. Kamuda sendika bilincini yaygınlaştırdık. Göreve geldiğimizde kamuda sendikalaşma yüzde 47.94 iken 2024'te yüzde 75.10'a çıktı.

        -2025 yılı ocak ayı zamları ile en düşük memur maaşını 43 bin liraya ulaştırdık. Şimdi önümüzde yeni bir toplu sözleşme var. 8. dönem kamu toplu sözleşme görüşmeleri Ağustos ayında başlayacak. Bu görüşmelerde sendika taleplerini can kulağı ile dinleyeceğiz. Kamu çalışanlarının refahını dengeleyecek yol haritası çizmeye özen göstereceğiz. 23 yılda kamu çalışanlarımız için verdiğimiz mücadele, reformlar ortadadır. Ekonomimiz büyüdükçe katma değerin toplumun tüm kesimlerine adaletli şekilde yayılmasını sağladık.

        "GAZZELİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA DİMDİK DURDUK"

        -7 Ekim'den bu yana en net duruşu sergileyen ülke olduk. Ana muhalefeti Filistin direnişine terör çamuru atarken biz Gazzeli kardeşlerimizin yanında dimdik durduk. Bölgemizin egemenliğine yönelik saldırıları asla tasvip etmiyor ve tepkimizi de ortaya koyuyoruz. Yarın Lahey'e gidiyoruz. Telafisi mümkün olmayan acılar yaşanmaması için seferber olduk. Ülkemizi dalga boyu fırtınalı sulardan sakin sulara ulaştırmanın derdindeyiz. günü birlik politikalarla değil dağın arkasındaki tehlikeleri görerek hareket ediyoruz. 86 milyonun kılına zarar gelmemesi için onu yaptık ve yapacağız.

        "MUHALEFET MİLLETİN EKMEĞİYLE OYNUYOR"

        -Muhalefet üç beş yankesiciyi korumak için milletin ekmeği ile oynuyor. Bölgemiz ateş çemberi ile sarılı iken yeni boykot listesi açıklaması gaflet değilse ekonomiye savaş açmak demektir. Ülkesini seven kimse bu derece şuursuz hareket edemez. Kimseyi işten çıkarmayacağız dediler, ellerine fırsat geçince on binlerce emekçiyi kapı önüne koydular.

        "SALDIRILARI TASVİP ETMİYORUZ"

        -İran'ın egemenliğine ve bölgemizin güvenliğine yönelik saldırıları kimden gelirse gelsin asla tasvip etmiyor ve tepkimizi de açıkça ortaya koyuyoruz İsrail ve destekçilerinin, komşumuz İran'a yönelik saldırılarının daha büyük bir felakete dönüşmemesi için yoğun çaba harcıyoruz.

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