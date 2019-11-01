Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vahdettin Köşkü'ndeki kabulü, saat 10.45'te başladı.

Görüşme basına kapalı devam ediyor.

"PROJELERİ İLETECEĞİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6’ncı Tıp Dünyası Kurultayı’nda yaptığı konuşmada, "Güvenli bölgeyle ilgili planımızı yaptık, projelerimizi hazırladık, bunları BM'de takdim ettim. Peki para? Paraya gelince ses yok. Yarın BM Genel Sekreteri misafirim olacak. Sabah beraber bir kahvaltımız var. Kendisine bu programı, projeleri takdim edeceğim. Diyeceğim ki, 'uluslararası dönorlar çağrısı yapın, yapmazsanız ben yapacağım'. Oldu oldu, yoksa Tel Abyad'la Resulayn arasında mülteciler şehrini biz kuracağız" demişti.