Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Saraçhane'deki protesto eylemleriyle ilgili olarak İstanbul Valiliği'ni ziyaret etti.

CHP Genel Başkan yardımcıları Suat Özçağdaş, Deniz Yavuzyılmaz, Sevgi Kılıç ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, saat 15.00’te İstanbul Valisi Davut Gül’ü ziyaret etti.

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Toplantı çıkışında Özgür Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamasında, "Biz Saraçhane'deyiz, Saraçhane'den de ayrılmayacağız. Eğer Taksim'e yürümek isteyen varsa bunlar provokasyon yapmak istiyorlardır" dedi. Çelik, CHP içinde önlem olarak bundan sonra Saraçhane Meydanı'nda toplanan grupla polis arasında tampon bölge oluşturulacağını kaydetti.