        Çekmeköy'de otobüs durağa daldı! | Son dakika haberleri

        Çekmeköy'de otobüs durağa daldı! Can kaybı var!

        İstanbul Çekmeköy'de otobüs durağa çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 15:16 Güncelleme: 15.10.2025 - 17:07
        Otobüs durağa daldı! Can kaybı var!
        İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde trafikte bir motosiklet sürücüsüyle tartışan ve sinir krizi geçiren İETT otobüsü şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağa daldı.

        İHA'nın haberine göre otobüsün bir vince ve araca da çarptığı kazada 1 kadın hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

        Kaza, Çekmeköy ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çekmeköy'de seyir halinde bulunan İETT otobüsü şoförü ile bir motosiklet sürücüsü arasında tartışma yaşandı.

        Tartışmanın büyüdüğü olayda sinir krizi geçiren otobüs şoförü, aracı motosikletin üzerine sürdü. Bu esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, Çamlık otobüs durağına, bir vince ve bir araca çarparak güçlükle durabildi.

        Kazada otobüsün altında kalarak ağır yaralanan bir kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 4 vatandaş ise, olay yerinde bulunan bir tıp merkezinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya neden olan otobüs şoförü ve motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

        Kazaya tanık olan Arif Tunceli, "Motosikletliyle şoför yolda tartışmışlar. Sonra şoför durup kapıyı açınca motosikletli de buna yumruk atmış. Ondan sonra şoför galiba fenalaşıyor, direksiyon hakimiyetini kaybetmiş. Önce yandaki inşaatın platformunu altına alarak sürüklemiş, siyah aracı da önüne almış, bir araba boyu sürüklendikten sonra ancak durabilmiş. Oradaki kadın en son ağır yaralıydı" dedi. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraflar: AA

