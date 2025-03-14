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        Haberler Bilgi Ekonomi SON DAKİKA: BENZİNE ZAM GELDİ! LPG, motorin ve benzin litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 14 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları

        Benzine zam geldi, tabela güncellendi! 14 Mart 2025 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin ve benzin litre fiyatları

        Akaryakıt fiyatları son dakika zam ve indirim haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Döviz kurunda ve petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, LPG, motorin ve benzin fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Mart ayının başında benzine peş peşe indirim yapılmıştı. Bugün ise benzine zam geldi. Son dakika haberinin ardından araç sahipleri, ''İzmir, Ankara, İstanbul'da LPG, motorin, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 14 Mart 2025 Güncel akaryakıt fiyatları tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 07:41 Güncelleme: 14.03.2025 - 10:35
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        • 1

          Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor. Yaşanan değişimler sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları merak konusu oluyor. Petrol fiyatlarının 70 dolar bandının altına gerilemesi sonrasında benzin fiyatlarına peş peşe indirim gelmişti. Yapılan indirimlerin ardından akaryakıt fiyatlarında yeniden artış yaşandı. Benzine zam yapıldı. 1 lira 82 kuruşluk zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki İzmir, Ankara, İstanbul’da LPG, motorin, benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 14 Mart 2025 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatı…

        • 2

          BENZİNE ZAM GELDİ!

          Petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor.

          Benzinin litre fiyatına, 14 Mart 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 82 kuruş zam geldi.

        • 3

          MOTORİNE VE LPG’YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

          Motorin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

        • 4

          AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

          LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 14 Mart 2025 Cuma günü için sorgulanıyor. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

          İşte; 14 Mart 2025 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları…

        • 5

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 45,23 TL

          Motorin litre fiyatı: 45,36 TL

          LPG litre fiyatı: 27,59 TL

        • 6

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 45,08 TL

          Motorin litre fiyatı: 45,24 TL

          LPG litre fiyatı: 26,99 TL

        • 7

          ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 45,78 TL

          Motorin litre fiyatı: 46,09 TL

          LPG litre fiyatı: 27,49 TL

        • 8

          İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 46,15 TL

          Motorin litre fiyatı: 46,46 TL

          LPG litre fiyatı: 27,34 TL

        • 9

          AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

          Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

          Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        • 10
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