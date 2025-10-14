Balıkesir Sındırgı'da deprem
AFAD: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.33'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Giriş: 14.10.2025 - 20:45 Güncelleme: 14.10.2025 - 22:16
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, saat 20.33'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
