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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Uraloğlu: Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesi en üst düzeyde - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Uraloğlu: Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesi en üst düzeyde

        Bakan Uraloğlu "İsrail'in saldırıları neticesinde İran limanlarında uğrak yapacak ve Hürmüz Boğazı'nda seyredecek Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardık" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 12:03 Güncelleme: 18.06.2025 - 12:43
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        "Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesi en üst düzeyde"
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran limanlarına uğrak yapacak ve Hürmüz Boğazı'nda seyredecek Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardıklarını bildirdi.

        Uraloğlu, yazılı açıklamasında, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında, bölgede yaşanan güncel gelişmeler ışığında, Türk bayraklı gemilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yeni bir karar aldıklarını belirtti.

        Karara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "İran limanlarına uğrak yapacak ve Hürmüz Boğazı'nda seyredecek olan Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardık. Gemilerin güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olabilmesi için Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu (ISPS) kapsamında güvenlik seviyesini 3'e yükselttik." ifadesini kullandı.

        Uraloğlu, 17 Haziran itibarıyla uygulamaya alınan karar kapsamında, güvenlik seviyesinin Türk bayraklı gemilerin olası güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olabilmeleri, limanda bulundukları süre zarfında gerekli tedbirleri alabilmeleri ve bu gemilerin erken safhada uyarılabilmelerini sağlamak amacıyla en yüksek düzeye çıkarıldığına işaret etti.

        "Gemiye erişim sınırlandırılabilecek"

        Güvenlik seviyesi 3 kapsamındaki gemilerde uygulanacak tedbirlere değinen Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

        "Gemi güvenlik planı kapsamında liman tesisi ile işbirliği içinde gemi tarafından güvenlik önlemleri en üst düzeyde uygulanacak. Gemideki yükleme ve tahliye işlemleri geçici olarak durdurulabilecek. Ayrıca, gemiye malzeme, kumanya ve benzeri eşyaların teslimi esnasında malzemeler daha kapsamlı şekilde aranacak, alımları sınırlandırılabilecek veya ertelenebilecek. Gerektiğinde, malzemelerin gemiye alınması tamamen reddedilebilecek."

        Uraloğlu, ayrıca, gemiye erişimde, girişi, tek ve kontrollü bir giriş noktasıyla sınırlandırma, sadece yetkili makamlarca izin verilenlere giriş izni verme, gemideki personeli yönlendirme ve gemiye giriş çıkışları geçici olarak durdurma işlemlerinin de yapılabileceğini vurguladı.

        Gemi kaptanının, gemideki sınırlandırılmış alanlarla ilgili güvenlik önlemlerini artırabileceğini bildiren Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

        "Bu çerçevede, gemide güvenlik olayına veya varsayılan güvenlik tehdidine yakın olan, erişimin yasaklandığı ek sınırlı alanlar belirlenebilecek, sınırlı alanların aranması sağlanabilecek ve tüm gemiye erişim sınırlandırılabilecek. Gemi çevresinde alınacak güvenlik önlemleri elektronik ve fiziki tedbirleri de kapsıyor. Gemi güvenliğinin kontrolü için bütün ışıkların yakılarak gemi çevresinin aydınlatılması, gemi ve civarındaki faaliyetlerin kaydını yapan bütün gözetim ekipmanının çalışır durumda tutulması gerekiyor. Bu gözetim ekipmanlarının kayıt süresi de azami seviyede bulundurulacak."

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