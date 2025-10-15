Habertürk
        Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması!

        Rojin Kabaiş soruşturmasıyla ilgili olarak açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hiçbir ayrıntı gözardı edilmeden bütün deliller ve raporlar derinlemesine incelenmektedir. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir" dedi.

        Giriş: 15.10.2025 - 13:49 Güncelleme: 15.10.2025 - 14:44
        Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması!
        Adalet Bakanı Tunç paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Van ilimizde 27 Eylül 2024 tarihinde kaybolan ve 15 Ekim 2024’te Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş adlı evladımızın hayatını kaybetmesi ile ilgili olarak Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma çok yönlü şekilde devam etmektedir.

        Hepimizi derin bir üzüntüye sevk eden bu elim olayın aydınlatılması amacıyla, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan kapsamlı inceleme sonucunda hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına girmiştir."

        "EK BİR UZMAN MÜTALAASI TALEP EDİLDİ"

        Olaya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edildiğini aktaran Tunç, "Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler sonucunda hazırlanan bu rapora ek olarak İstanbul Adli Tıp Kurumundan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir.

        Soruşturma sürecinde kamera kayıtları, telefon incelemeleri, HTS dökümleri ve tanık ifadeleri de detaylı biçimde değerlendirilmiş, evladımızın kullandığı telefonun kilidinin açılması için yurtdışından uzmanların da dahil olduğu teknik çalışma ve bazı dijital materyallerin incelemeleri devam etmektedir" ifadelerinde bulundu.

        "SÜREÇ TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

        Soruşturma dahilinde, hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeden bütün deliller ve raporlar derinlemesine incelendiğini vurgulayan Bakan Tunç, "Yargı makamlarının koordinasyonunda tüm süreç titizlikle yürütülmektedir. Başta Rojin evladımızın acılı ailesi olmak üzere milletimiz müsterih olsun; soruşturmada tek bir nokta dahi karanlıkta kalmadan maddi gerçeğin mutlaka ortaya çıkarılması için yoğun bir gayret gösterilmektedir" dedi.

        Tunç, hayatını kaybeden Rojin Kabaiş'e Allahtan rahmet dilerken, ailesine ve yakınlarına sabır diledi.

        #rojin kabaiş
        #Son dakika haberler
