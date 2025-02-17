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        Haberler Gündem Ankara Son dakika: Ankara'da hissedilen deprem oldu | Son dakika haberleri

        Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem

        Ankara'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde saat 13.20'de 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 13:24 Güncelleme: 17.02.2025 - 14:06
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        Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem
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        Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde saat 13.20'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem yerin 11.5 km derinliğinde oluştu.

        Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuz durum oluşmadı.

        Ankara Valiliği, saat 13.20'de meydana gelen ve kent genelinde hissedilen 3,5 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde bugün saat 13.20'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar yapılan tespitlere göre, herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yaptığı açıklamada, depremden etkilenen tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, şu an itibarıyla kendilerine olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını kaydetti.

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