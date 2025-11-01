Habertürk
        "Ahmed Şara Beyaz Saray'a ziyarette bulunacak" | Dış Haberler

        "Ahmed Şara Beyaz Saray'a ziyarette bulunacak"

        ABD basını, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 10 Kasım'da Beyaz Saray'a ziyarette bulunacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 21:11 Güncelleme: 01.11.2025 - 21:23
        "Ahmed Şara Beyaz Saray'ı ziyaret edecek"
        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ın 10 Kasım'da Washington'a gideceği ve Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacağı iddia edildi.

        Axios sitesinin haberine göre, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Manama'da Axios muhabirine konuştu.

        Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın 10 Kasım'da Washington'a gideceğini belirtti.

        Bu durumda Şara, Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.

        Öte yandan Barrack, söz konusu ziyarette Şara'nın ABD liderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyona Suriye'nin katılımına ilişkin bir anlaşma imzalamasının beklendiğini belirtti.

        Suriye ve İsrail arasında müzakere yapılacak

        Ayrıca Barrack, Suriye ve İsrail arasındaki müzakerelerin 5'incisinin de Şara'nın ziyareti esnasında Washington'da yapılacağını kaydetti.

        Barrack, ABD'nin bu yılın sonuna kadar Suriye ve İsrail arasında bir güvenlik anlaşması yapılmasını hedeflediğini sözlerine ekledi.

