Ağızlığı olmayan Pitbull dehşet saçtı

Olay, öğle saatlerinde Güngören’de yaşandı. İddiaya göre, ağızlıksız bir şekilde gezdirilen Pitbull cinsi köpek, sokakta bir genci bacağından ısırdı.

İHA'nın haberine göre, köpeğin ısırdığı genç acı içinde kurtulmaya çalışırken, gencin yardımına vatandaşlar koştu. Bir vatandaş köpeği ayağının arasına alarak genci kurtarmaya çalıştı.

Köpeği tutan kişi sayesinde kurtarılan genç, olayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlatırken, yaşanan o dehşet anları kameraya yansıdı.