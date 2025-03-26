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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İmralı ziyareti açıklaması | Son dakika haberleri

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İmralı ziyareti açıklaması

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmralı'da Abdullah Öcalan'ı ziyaret talebi hakkında "Değerlendiriliyor" derken, CHP lideri Özgür Özel'in boykot çağrısına da tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 12:22 Güncelleme: 26.03.2025 - 12:42
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        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmralı ziyaretine ilişkin, "Abdullah Öcalan’ın ailesinin İmralı’ya ziyareti için aile başvuru yapıldı. Değerlendiriliyor" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısını eleştiren Bakan Tunç, "Boykot çağrısı gerçekten çok yanlış bir politika" ifadelerini kullandı.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Gazetecilerin tutuklanması hakkında konuşan Bakan Tunç, "Bunların içerisinde olaylara karışmış, eylemlerde bulunanlarla ilgili bir kişi bakımından dosyaların durumunu bilmek lazım. Gazetecilerin toplum bilgilendirmek için bilgilendirme yapan kişiler eyleme katılmışsa o zaman tabii ki yargı dosyasındaki durum nedir, bahsettiğiniz gazetecilerle alakalı olarak onların durumlarını bir soralım, araştıralım, orada şiddet eylemlerine karışmış ve provokasyonlara yönelik birtakım girişimler olmuşsa o da doğru değil ama durumlarına bir baktıralım" dedi.

        ÖZEL'İN BOYKOT ÇAĞRISI

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısını eleştiren Bakan Yılmaz Tunç, "Boykot çağrısı gerçekten çok yanlış bir politika. Burada bu ülkenin şirketleri ile ilgili tek tek onları boykota davet edilmesi doğru değil. Bunlar yanlış şeyler bunlardan vazgeçilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

        İMRALI ZİYARETİ

        Adalet Bakanı Tunç, İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşme konusunda, "Abdullah Öcalan’ın ailesinin İmralı’ya ziyareti için aile başvuru yapıldı. Değerlendiriliyor" yanıtını verdi.

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