ABD-Rusya görüşmesi sona erdi

ABD ile Rusya heyetleri arasında, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen görüşme sona erdi. Açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığından geldi.

⚡️ Russia-US consultations in Riyadh have concluded pic.twitter.com/iqFZB7mzq2 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) March 24, 2025

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Rus haber ajansı TASS'ın bir Rus yetkiliye dayandırdığı haberine göre, iki heyet ortak bir bildiri üzerinde çalıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarın görüşmeye dair açıklamalarda bulunacağını belirtti.

Görüşmede Ukrayna Savaşı'nın nasıl bitirileceği konusunun ana gündem olması bekleniyordu.

GÖRÜŞME ÖNCESİ

Görüşmelerde Rus heyetine, Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin ile Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktör Danışmanı Sergey Beseda liderlik ediyor.

Öte yandan, ABD heyetinin, ABD Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Direktörü Michael Anton’un başkanlığında olacağı ve ek olarak ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg’un yardımcıları ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’un da heyette yer almasının beklendiği ifade edildi.