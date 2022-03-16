5 katlı binada heyelan paniği yaşandı!

Korkutan olay, dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. 5 katlı binada oturanlar, ses duyup balkon ve pencerelere çıktı.
DHA'nın haberine göre, heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçalarını gören apartmandakiler binayı terk edip, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.
ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
İhbarla adrese gelen devriye görevindeki bekçiler, bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. AFAD ekiplerinin de geldiği bölgede, tedbir amaçlı tahliye edilen apartmanda yaşayanlar, yakınlarının yanına yerleştirildi.
'BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ DUYARAK EVDEN ÇIKTIK'
Duydukları sesle yaşadıkları korkuyu anlatan Kadir Memiş, "Ben olay anında evdeydim, mutfakta oturuyorduk. Televizyon izlerken büyük bir gürültü duyduk. Sonra kendimizi dışarı attık. Herkes aşağıya inmeye başladı. Evin arkasına geçip kaya parçalarını gördük. AFAD ekipleri sağ olsun geldi ve yardımcı oldu. Daha öncesinde böyle bir şey olmamıştı. Taşın arasına su mu sızdı, bilemiyoruz. Allah'tan gece oldu, orada kimse yoktu" dedi.
TEKNİK İNCELEME BAŞLATILDI
Zemin kattaki dairenin duvarında hasar oluşan binada, AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri teknik inceleme başlattı. Riskli alandan örnekleri alınan binayla ilgili teknik rapor hazırlanacak. Çevresine kimsenin yaklaştırılmadığı binayla ilgili kararın raporun ardından verileceği belirtildi. Öte yandan tedbir amaçlı boşaltılan bina, dronla havadan görüntülendi. Görüntüde, heyelan oluşan yamacın binaya çok yakın olduğu görüldü.
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