Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde yaklaşık 15 milyon fidan dikildiğini belirterek, 550 milyon olan fidan dikme hedefini de 600 milyona çıkardıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ilk olarak 2019'da kutlanan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün bu yıl 7'ncisi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen etkinliğin yanında Türkiye'nin 81 ili ve 922 ilçesinde toplamda bin 390 noktada Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerinde fidanlar toprakla buluşturuldu. Bakan Yumaklı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 1 milyon 280 bin 491 vatandaşın katılımıyla 14 milyon 914 bin fidanın toprakla buluşturularak rekor kırıldığını açıkladı.

REKLAM advertisement1

"1 YIL BOYUNCA ÇEŞİTLİ KURUM VE KURULUŞLARLA ETKİNLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Bakan Yumaklı, tüm ülkedeki etkinliklere katılarak yeşil vatana yeşil imza atan vatandaşlara teşekkür etti. Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak bir yıl devam edecek kampanya başlattıklarını belirten Yumaklı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Yeşil Vatan Seferberliğimiz kapsamında 1 yıl boyunca çeşitli kurum ve kuruluşlarla etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

"14 MİLYON 914 BİN FİDANIMIZI YEŞİL VATANIMIZLA BULUŞTURDUK" Bu etkinliklerin en önemlisinin ise tüm vatandaşların katılımıyla 11 Kasım'da gerçekleştirildiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, şunları kaydetti: "Bu alandaki rekor 2019'da 1 milyon 200 bin kişinin katılımıyla 13 milyon 800 bin fidanın toprakla buluşturulmasıydı. Bu yıl bu rekorlarımızı egale ettik. Türkiye genelinde bin 391 noktada gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerimize tam 1 milyon 280 bin 491 vatandaşımız katıldı. Bu alanlarda da 14 milyon 914 bin fidanımızı yeşil vatanımızla buluşturduk. Böylelikle hem katılımcı sayısını hem de fidan dikme rekorunu kırmış olduk. Bu anlamlı seferberliğe 7'den 70'e katkı veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyor ve teşekkür ediyorum." "550 MİLYON OLAN FİDAN DİKME HEDEFİMİZİ, 600 MİLYONA ÇIKARMIŞ BULUNUYORUZ" Yeşil Vatan Seferberliği'ne gösterilen ilginin kampanya süresince devam etmesi temennisinde bulunan Bakan Yumaklı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kampanya süresince 550 milyon olan fidan dikme hedefimizi 600 milyona çıkarmış bulunuyoruz. İnşallah ülkemiz orman sevgisi konusunda tüm dünyaya örnek olmaya devam edecek ve bu alanda yeni rekorlara imza atacaktır" ifadelerini kullandı.