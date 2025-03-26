Solskjaer izledi, Semih atmaya devam etti!

Ümit Milli Takımımız, liglere verilen arayı hazırlık maçları ile geçirirken Beşiktaş'ın genç golcüleri Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu da kadroya çağrılmıştı.

Genç millilerimizin Kosova'yı 2-1 yendiği maçta penaltıdan fileleri havalandıran Semih Kılıçsoy, dün oynanan ve Belarus'a 3-2 kaybettiğimiz mücadelede takımımızın ilk golünü kaydetti.

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Bu sezon şu ana kadar beklentilerin uzağında kalan Semih, milli arada attığı gollerle moral buldu. Pendik Stadı'nda oynanan Belarus maçını Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer de izledi.

İki genç hücum oyuncusunu da yakın takibe alan Soslkjaer'e maçı izlemeye gelen taraftarlar da büyük ilgi gösterdi.