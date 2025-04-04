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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sokakta önlerini kesti: 2 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Sokakta önlerini kesti: 2 ölü, 1 yaralı

        İzmir'de önce sokakta önlerini kestiği eski nişanlısı ile annesini, sonra da kendini vuran 35 yaşındaki Necat Yorğun öldü. Olayda 39 yaşındaki Selen Sakın hayatını kaybetti annesi Serpil Kaynak ise yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 20:13 Güncelleme: 04.04.2025 - 20:13
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          İzmir'in Çiğli ilçesinde Necat Yorğun (35), sokakta önünü kestiği eski nişanlısı Selen Sakın'ı (39) tabancayla öldürüp, kadının annesi Medine Serpil Kaynak'ı (70) da ağır yaraladıktan sonra aynı silahı göğsüne dayayıp, ateşleyerek intihar etti.

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          Olay, saat 17.30 sıralarında Yeni Mahalle Mahallesinde meydana geldi. Necat Yorğun, iddiaya göre, sokak ortasında önünü kestiği eski nişanlısı Selen Sakın ile Sakın'ın annesi Medine Serpil Kaynak'a, yanında bulunan tabancayla ateş etti.

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          Anne- kız kanlar içerisinde düşerken, aynı silahı göğsüne dayayan Yorğun, kendini de vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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          Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Selen Sakın'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Kaynak ile saldırgan Yorğun ise yapılan ilk mücadelenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yorğun da yaşamını yitirdi.

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          Polisin olay yerinde yaptığı incelemede ayrıca, 2 otomobile de kurşun isabet ettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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