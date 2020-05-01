Cumartesi ve pazar marketler açık mı?

Marketler açık olacak mı? sorusu 31 şehirde uygulanan sokağa çıkma yasağı için soruluyor. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı tarihler içinde Ramazan ayının başlaması nedeniyle, marketler için yeni bir düzenleme yapılmıştı. Bugün marketler saat 14.00'e kadar yarım gün açıktı. Şimdi Cumartesi ve Pazar günü marketlerin açık olup olmayacağı merak ediliyor...
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA CUMARTESİ - PAZAR MARKETLER AÇIK MI?
3 günlük sokağa çıkma yasağının ilk günü olan 1 Mayıs Cuma günü yani bugün marketler saat 09.00 - 14.00 arasında açıktı. Market ve bakkal alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, araç kullanmadan evlerine en yakın market ve bakkala yürüyerek giderek alışverişlerini yapıp geri döndü. Ancak Cumartesi ve Pazar günü marketler açık olmayacak. İçişleri Bakanlığı'nın yolladığı sokağa çıkma kısıtlaması genelgesinde, market ve bakkalların çalışma detayları şu şekilde ifade ediliyor:
"İçişleri Bakanlığı'nın 31 şehir için valiliklere gönderdiği sokağa çıkma yasağı genelgesinde, marketlerin çalışma saatleri ve günleri şu şekilde düzenlendi:
Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla ramazan ayı münasebetiyle 30 Nisan Perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 1 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatlerinde faaliyet gösterecek. Vatandaşların (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal ve manavlar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak."
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