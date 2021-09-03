Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada 4 gün izin yapan kırmızı-beyazlı takım, akşam saatlerinde kulüp tesislerinde toplanarak Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından idmana dayanıklılık koşusuyla devam etti.

Ardından üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maç oynadı.

Futbolculardan Erdoğan Yeşilyurt antrenmanın tamamında, Pedro Henrique ise bir bölümünde takımla çalıştı.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, 12 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Ülker Stadı'nda karşılaşacak.