Sivasspor: 3 - Hatayspor: 2 | MAÇ SONUCU

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Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Net Global Sivasspor ile Atakaş Hatayspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 43. ve 73. (p) dakikalarda Rey Manaj ve 79'da Samba Camara kaydetti. Konuk takımın golleri ise 45+2. dakikada Rigoberto Rivas ile 62'de Francisco Calvo'dan geldi.

Bu sonucun ardından Yiğidolar 3 maç sonra kazandı ve 11 puana yükseldi. Hatayspor ise 3 puanda kaldı. Ligin 10. haftasında Sivasspor deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.