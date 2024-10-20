Sivasspor: 3 - Hatayspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Net Global Sivasspor sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Net Global Sivasspor ile Atakaş Hatayspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 43. ve 73. (p) dakikalarda Rey Manaj ve 79'da Samba Camara kaydetti. Konuk takımın golleri ise 45+2. dakikada Rigoberto Rivas ile 62'de Francisco Calvo'dan geldi.
Bu sonucun ardından Yiğidolar 3 maç sonra kazandı ve 11 puana yükseldi. Hatayspor ise 3 puanda kaldı.
Ligin 10. haftasında Sivasspor deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.