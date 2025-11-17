Habertürk
        Sivas'ta demir madeni ocağında göçük meydana geldi

        Sivas'ta demir madeni ocağında göçük meydana geldi

        Sivas'ın Divriği ilçesi Çaltı köyündeki demir madeni ocağında, açık alandaki toprak yığınının kayması sonucu göçük meydana geldi; şantiye müdürü S.Y. göçük altında kaldı. Jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri, toprak kaymasının sürdüğü bölgede arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 22:18 Güncelleme: 17.11.2025 - 22:18
        Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında meydana gelen göçük altında kalan 1 kişi için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

        İlçeye bağlı Çaltı köyünde bir demir madeni ocağında açık alandaki toprak yığınının kayması sonucu göçük meydana geldi.

        Olayda, şantiye müdürü S.Y. (66) göçük altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Toprak kayması devam eden bölgede, ekiplerin arama ve kurtarma çalışması devam ediyor.

