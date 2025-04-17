Sırrı Süreyya Önder sağlık durumu: Sırrı Süreyya Önder hastalığı nedir, iyileşti mi, tedavisi devam ediyor mu?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER SAĞLIK DURUMU NASIL?

TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği kalp krizinin ardından yapılan 12 saatlik operasyon sonrası yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Hastaneden yapılan son açıklamada, "Tedaviye iyi yanıt vermekte" denildi. Önder'e destek için hastaneye ziyaretler devam ediyor. Hastane Başhekimi Prof.Dr.Çavlan Çiftçi bugün yaptığı açıklamada, "Bugün genel durumu düne göre iyi. Kendisinin spontan solunumu mevcut. Tedaviye oldukça iyi yanıt veriyor. Sesleri duyuyor tepki veriyor. Kalbin sol kısmı oldukça iyi kasılıyor. Kalbin sağ kısmında kasılma sorunu var. İyileşme süreci zaman alacak. "ifadelerini kullandı.

KIZINA TEPKİ VERDİ

Sırrı Süreyya Önder'i ameliyat eden Prof. Dr. Ertan Sağbaş, Sırrı Süreyya Önder'in duruma ilişkin bilgi verdi. Prof. Dr. Sağbaş şunları söyledi:

"Bizi umutlandıran bir iki parametre var. Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var. Kanaması durdu gibi. Kendi kendine nefes almaya çalışır gibi bir durum var. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi. Bunlar iyi şeyler ama kalbinin sağ tarafında basmama olayı devam ediyor. Vücut fonksiyonlarını üstlenen makine kalbin ve akciğerin görevini üstleniyor. Anlık olarak takip etmeye devam ediyoruz."

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hastane önünde açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, “Durumu ciddiyetini koruyor. Bazı ümit verici gelişmeler olduğu görülüyor ama bu konuda açıklama yapmak doktorların vazifesidir. Sırrı Süreyya kardeşimiz insan olarak fevkalede iyi bir insan, iyi bir siyasetçi ve rahat bir insandı. Vatanını memleketini seven bir insandı. Onun bu insani özellikleri bu hastalığı süresince bir kez daha insanlar tarafından ortaya konuldu. Bir bekleme dönemi olacağı anlaşılıyor. Ümit ediyoruz en kısa sürede sağlıklı şekilde aramıza kavuşur.” dedi.