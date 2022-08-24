Football Insider'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Siriki Dembele'yi kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Bournemouth, oyuncuyu Norwich City ile dün akşam oynayacakları maçın kadrosuna almamıştı.

Dembele'nin için siyah-beyazlıların 500 bin Euro kiralama bedeli ödeyeceği, satın alma opsiyonunun ise 2.5 milyon Euro olduğu ifade edildi.