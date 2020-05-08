Sinemacılar, tele konferans yoluyla bir araya gelerek vizyon takvimi ve yeni film üretimi konusunda fikir alışverişinde bulundu. Takvim ve yeni film üretimi için nihai kararlar, sinema salonlarının açılacağı tarihin açıklanacağı güne bırakıldı. Sinema salonlarının ne zaman açılacağı bayramdan sonra belli olacak

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Yapımcılar ile sinema salonu sahipleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bir yetkiliyle tele - konferans yoluyla bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdi. Sinema salonlarının açılma tarihi ve yeni film üretimi üzerine olan toplantıda sinemacılar fikirlerini dile getirdi.

Gösterimi yarım kalan ve gösterime girmeyi bekleyen filmler için takvim konusunda görüş alışverişinde bulunulurken yeni film üretimi konusu da masaya yatırıldı.

Yapımcılar, sinema salonlarının açılma tarihi belli olmadan, gösterimi yarım kalan ve gösterime girmeyi bekleyen filmler için takvim yapılmadan yeni film çekme konusunda çekimserler.

Bu çekimserliklerinin nedeni şu; karantina döneminde gösterimde olan ve daha önce vizyon takvimi olan filmler sinema salonlarının açılmasıyla izleyiciyle buluşmaya başlayacak. Verilen aradan dolayı vizyon takviminde bir sıkışıklık yaşanacak. O sıkışıklık yeni çekilecek filmlerle daha da artacak. Bu nedenle yapımcılar, yeni film çekimlerini bir süre ertelemekten yana.

Toplantıdan çıkan sonuç şu; sinema salonlarının açılma tarihi belli olmadan bir vizyon takvimi yapılamıyor. Sonuç olarak sektördeki programlama ancak sinema salonlarının açılışıyla birlikte yapılabilecek.

Sinema salonlarının ne zaman açılacağı da bayramdan sonra Koronavirüs salgını tehdidinin durumuna göre bilim kurulunun vereceği kararla belli olacak.

Sonuç itibariyle sinema için bayram sonrası kritik zaman olacak.