"Gelinim Olur Musun" Yarışmasıyla ünlenen Sinem Umaş arama motorlarında sıkça aratılan isimlerden biri oldu. Son dönemlerde Polise hakaret suçundan yargılanan ve gündeme düşen Sinem Umaş kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

Sinem Umuş kimdir?

1984 İstanbul'da dünyaya geldi. 2004 yılında yayınlanan "Gelinim Olur Musun" yarışmasına katılan Sinem Uraş Kaynana Semra'nın oğlu Ata Türk ile birliktelik yaşıyordu. Kaynana Semra ile tartışmaları hiç bitmeyen Sinem Umuş'un o dönemde Açık öğretim lisesinde eğitimine devam ediyordu. Annesi ve babası ayrıdır. Annesi eşinden boşandıktan sonra başka biriyle evlenerek yurtdışına gitmiştir. Son olarak Sinem Umuş İşte Benim Stilim yarışmasına katıldı.

Sinem Umuş'un polise hakaret iddiaları

İddianamede, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli olan müştekiler Kadir K. ve Kerem A'nın, 15 Aralık 2018'de saat 00.30'da Şişli Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerinde devriye gezdikleri belirtiliyordu. Polislerin, tekel bayisinden çıktığını ve elindeki poşette içki olduğunu fark ettikleri Umaş'ın yanına gittikleri ifade edilen iddianamede, şüpheliye saat 22.00'den sonra alkollü içecek satışı yaptığı anlaşılan büfeyle ilgili işlem yapmak üzere tutulacak tutanağa imza atması gerektiğini söyledikleri anlatılıyordu. İmza için polis merkezine davet edilmesi nedeniyle yaşanan tartışmada Sinem Umaş'ın, "Ben hiçbir yere gitmiyorum. Siz kimsiniz de beni karakola götüreceksiniz. Beni alacak adam daha anasının karnından doğmadı. İstediğim saatte istediğim yerden alkol alırım." şeklinde sözler sarf ettiği ileri sürülüyordu. Umaş'ın bu şekilde polis memurlarını tehdit ettiği, hakarette bulunup onlara elleriyle vurmaya başladığı, polis Kerem A.'nın elinde bulunan göreve tahsisli telsizin yere düşerek kırıldığı, ayrıca adli rapora göre Kerem A.'nın yaralandığı belirtiliyordu. Sanık Sinem Umaş'ın "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından cezalandırılması talep ediliyordu.