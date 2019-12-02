02 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Batrıl filmi heyecanla beklenirken gözler oyunculara çevrildi ve merak içerisinde araştırıldı. Filmin oyuncularından birisi ise Sinan Çalışkanoğlu, sevilen oyuncu pek çok dizide ve filmde yer almıştı. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü isimi bugün sizler için araştırdık işte tek makalede Sinan Çalışkanoğlu...
Sinan Çalışkanoğlu kimdir?
26 Ocak 1978 İstanbul'da dünyaya gelmiş, sinema, dizi. tiyatro, film ve reklam oyuncusudur. Eğitim hayatını Akademi İstanbul Tiyatro bölümünü bitirdi. Daha sonra Pera Güzel Sanatlar Merkezinde pandomim ve oyunculuk dersleri aldı.
Birçok tiyatro oyununda, dizide, sinema filminde ve reklamda oynamıştır. Atv‘de yayınlanmış olan başrolünde Sinem Kobal'ın oynadığı Selena adlı bir komedi dizisinde Hades adlı bir karakteri oynamıştır. 2 Eylül 2007 tarihinde Yeşim Ceren Bozoğlu ile evlenip 2010 yılında boşanmışlardır. Show tv'de yayınlanan Türk'ün Uzayla İmtihanı dizisinde Volkan Şahin karakterini oynamıştır. Kanal D'de yayınlanan Şanslı Masa adlı programın Orçun Kaptan ile birlikte moderatörlüğünü yapmıştır. TRT 1'de yayınlanan Gurbette Aşk isimli dizide oynamıştır.
2013 yılında kendisi gibi oyuncu olan Tuğba Sarıünal ile evlenmiştir. Ancak çift 2015 yılının sonlarına doğru boşanmıştır. 52 bölüm Elin Oğlu programını sunmuştur. Program 7 Mayıs 2016 tarihinde sona ermiştir. Ekim 2017 de Show Tv de yayınlanan Klaviye Delikanlıları adlı Dizide Veli Karakterini canlandırmıştır. Son olarak Batrıl filminde yer alıyor.
Sinan Çalışkanoğlu Özel hayatı
2 Eylül 2007 yılında oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu ile evlenmiş 2010 yılında ayrılma karar almıştır. 2. evliliğini 2013 tarihide yine kendisi gibi oyuncu olan Tuğba Sarıünal ile evlenmiş ne yazık ki 2015 tarihinde boşanmışlardır. Son olarak Çiğdem Şen ile evli olan oyuncu evliliğine devam etmektedir.
Sinan Çalışkanoğlu ve eşi Çiğdem Çalışkanoğlu
Sinan Çalışkanoğlu oynadığı diziler
Sinan Çalışkanoğlu oynadığı filmler
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