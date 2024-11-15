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        Haberler Gündem 3. Sayfa Silivri'de asansör faciası: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Silivri'de asansör faciası: 1 ölü

        İstanbul'un Silivri ilçesinde ailesiyle beraber 5'inci kattaki evlerine çıkan yaşlı adam, inmek üzere olduğu asansörün düşmesi sonucu kabin ile duvar arasında sıkışarak can verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 00:20 Güncelleme: 15.11.2024 - 00:21
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        Silivri'de asansör faciası: 1 ölü
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        Silivri'de yakınlarıyla birlikte 5'inci kattaki evlerine çıkan Rahmi Yiğit(72), asansörden inmek üzereyken, asansörün düşmesi sonucu kabin ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre; olay, geçtiğimiz salı günü Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte 5'inci kattaki evine çıkmak için asansöre binen Rahmi Yiğit, inmek üzereyken asansörün düşmesi sonucu kabin ile duvar arasında sıkıştı.

        OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Silivri
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