Show TV'nin yeni dizisi "Aşk Ağlatır"ın başrol oyuncuları Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan ol

Yeni sezonda Show TV’de yayınlanacak olan, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği "Love That Makes You Cry" dizisinden uyarlanan Aşk Ağlatır’ın başrol çifti Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan oldu.

Show TV'de yayınlanacak, sezonun iddialı işlerinden biri olan dizide; taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesi anlatılıyor.

Deniz Can Aktaş yeni dizide 20 yaşında, çalışmak için İstanbul’a gelmek zorunda kalan, hayatın zorluklarıyla kavrulmuş buna rağmen derinde bir yerde bir gün her şeyi değiştirebileceğini, şansın ona da gülebileceğini düşünen umut dolu “Yusuf” karakterini canlandırırken Hafsanur Sancaktutan, çevresinin bütün baskısına rağmen içindeki yaşama sevincini korumayı başarmış, iyilik dolu “Ada” karakterine hayat vermeye hazırlanıyor.

Hayat dört bir yandan Ada ve Yusuf’un aralarına beton duvarlar gibi girerken aşk da beton çatlaklarında yeşeren çiçekler gibi yine de boy vermeye devam edecek.

Yönetmen koltuğuna Gökçen Usta’nın oturduğu, senaryosunu Yelda Erdoğan’ın uyarlandığı Aşk Ağlatır yeni sezonda Show TV’de!