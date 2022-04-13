1 MİLYON TL HARCADI İDDİASI

8 saat süren operasyonlar için tamı tamına 1 milyon lira harcadığı iddia edilen Soylu, ameliyat sonrası bandajlı halini de takipçileriyle paylaştı. Tüm bu işlemleri Filiz Akın'a benzemek için yaptıran seyhan Soylu, "Bir tek ona ve o Türk sinemasının en güzel en asil kadını Filiz Akın hayranlığımdan ameliyat oldum." dedi.