        Haberler Spor Futbol 1. Lig Serik Belediyespor Serik Spor: 1 - Bandırmaspor: 0 | MAÇ SONUCU (Serik tek attı 3 aldı) - Futbol Haberleri

        Serik Spor: 1 - Bandırmaspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Serik Spor sahasında Bandırmaspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 19.09.2025 - 18:24 Güncelleme: 19.09.2025 - 18:24
        Serik tek attı 3 aldı!
        Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Serik Spor, Keçiören Aktepe Stadı'nda karşılaştığı Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        7. dakikada Serik Spor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Bilal Ceylan'ın ceza sahasına yaptığı ortada hiçbir takım arkadaşı topa dokunamadı.

        24. dakikada Joao Amaral'in sol kanattan yaptığı ortada Atınç Nukan araya girerek meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

        40. dakikada Serik Spor'un orta alandan geliştirdiği atakta Aleksandr Martynov, pasını savunma arkasına aktardı. Topla buluşan Iliya Berkovskiy yaptığı aşırtma şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

        64. dakikada Bandırmaspor'un kullandığı köşe vuruşunda Atınç Nukan'ın içeriye çevirdiği topa Jetmir Topalli'nin röveşatasında meşin yuvarlak auta gitti.

        Stat: Keçiören Aktepe

        Hakemler: Emre Kargın, Ferhat Çalar, Tuncay Ercan

        Serik Spor: İbrahim Demir, Aleksandr Martynov, Kirill Gotsuk, Batuhan İşçiler, Bilal Ceylan (Selim Dilli dk. 73), Mesut Can Tunalı, Burak Asan, Emrecan Terzi, Kerem Şen (Erhan Çelenk dk. 61), Marcos Silva (Joao Amaral dk.15, Gökhan Altıparmak dk. 73), Iliya Berkovskiy

        Yedekler: Erten Ersu, Iliya Sadygov, Gökhan Karadeniz, Şahverdi Çetin, Artem Yuran, Gökhan Akkan

        Teknik Direktör: Sergey Yuran

        Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek (Enes Aydın dk. 64), Tolga Kalender (Cedric Hountondji dk. 64), Atınç Nukan, Mücahit Albayrak, Remi Mulumba, Hikmet Çiftçi (Cem Türkmen dk. 81), Dieumerci N'Dongala (Wilson Samake dk. 46), Leandro Bacuna, Jetmir Topalli (Emirhan Acar dk. 65), Douglas Tanque

        Yedekler: Yiğit Zorluer, Enes Çinemre, Gani Burgaz, Yusuf Can Esendemir

        Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

        Gol: Iliya Berkovskiy (dk. 40) (Serik Spor)

        Sarı kartlar: Batuhan İşçiler (Serik Spor) Rahmetullah Berişbek, Douglas Tanque (Bandırmaspor)

