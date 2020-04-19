19 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. Yalçın, Beşiktaş'ın başına geçmesi ile ilgili "Her zaman yeni gelen hocalar, geldikleri takımda farklılık yaratırlar. Çok zor şartlarda çalıştım. Mutlaka farklılık yaratmak gerekiyor. Beşiktaş'a geldikten sonra bazı şeyler toparlandı. Oyunlar daha iyi olmaya başladı. Oyuncular, daha özgüvenli ve önde oynamaya başladı. Bazı oyuncularımızı farklı pozisyonlarda kullanmaya başladık. Taraftarımız ve camiamız, takımın önde oynamasını istiyordu. Tribüne gelen taraftarı tatmin etmemiz gerekiyor. İnsanlar para veriyor ve tribüne geliyor. Ancak Korona geldi ve ortalık toz duman oldu. Sağlık Bakanlığı çok iyi çalışıyor. İnşallah kısa sürede toparlanırız ve hayat eski haline döner" dedi.
"ANTALYA VE ALANYA'DA OYNAMAK İNTİHAR GİBİ"
Yalçın, Süper Lig'de sezonun kalan 8 haftasının haziran ayı sonunda Antalya ve Alanya'da tamamlanması planı ile ilgili "Haziranın sonunda Antalya ve Alanya'da maç oynamak intihar gibi geliyor. Taraftarsız futbol olmaz. Taraftar gelsin de gerekirse protesto etsin. Biz ona da razıyız. Alanya'da o dönemlerde lig oynamak için çok sağlıksız bir yer. Orası olmaz" yorumunu yaptı.
TALISCA VE DORUKHAN SÖZLERİ
Sergen Yalçın, Talisca iddiaları ve Dorukhan Toköz için ise şu yorumları yaptı: "Talisca gibi bir oyuncuyu kim istemez? Her şey bizim elimizde değil. Herkes birilerini almamızı istiyor. O işler o kadar kolay değil. Herkes bunu bilsin. Dorukhan iyileşti. Korona gelmeden önce 2-3 haftalık sakatlık durumu kalmıştı. Futbol oynayacak seviyeye geldi. Dorukhan ile ilgili yazılan her şey sağlıklı değil."
"RUTİN BİR HAYAT YAŞIYORUZ"
"Karantinada yakın arkadaşlarımla görüşüyorum. Onlarla oturuyorum. Rutin bir hayat yaşıyoruz. Korona hayatın ne kadar önemli ve değerli olduğunu bizlere gösterdi."
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