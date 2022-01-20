Saldırı sonrası bartıştılar

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Geçtiğimiz günlerde işletmeci sevgilisi Umut Evirgen ile ilişkisini noktalayan Serenay Sarıkaya, şok bir olay yaşadı.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü oyuncu, otomobiliyle Etiler’deki evine doğru giderken aracı kimliği belirsiz kişi tarafından tekmelendi. Çok ağır küfürlerle saldırıya uğrayan Sarıkaya’nın şoförü durmak yerine direkt siteye giriş yaptı.

ŞİKAYETTE BULUNDU

Sarıkaya, olay sonrasında ise Etiler Karakolu'na gidip şikayette bulundu. Saldırıda bulunan kişinin Serenay Sarıkaya’ya takıntılı olduğu ve sürekli adım adım takip edip taciz ettiği öğrenildi.

BARIŞTILAR

Bu olayı duyan Umut Evirgen soluğu Sarıkaya'nın yanında aldı ve dört kişilik bir koruma ekibini ünlü oyuncunun evinin kapısına konuşlandırdı. Yaşananların ardından Evirgen ile Sarıkaya aralarındaki buzları eritip barıştı.