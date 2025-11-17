Habertürk
        Seren Serengil'in annesi yoğun bakımda - Magazin haberleri

        Seren Serengil'in annesi yoğun bakımda

        Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman, hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Teoman, yoğun bakımda tedavi görüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2025 - 17:32 Güncelleme: 17.11.2025 - 20:26
        Yoğun bakımda
        Seren Serengil'in annesi Nevin Teoman, hastaneye kaldırıldı.

        Nevin Teoman'ın durumu ağırlaştı. Seren Serengil, annesinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi.

        Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Annemi yoğun bakıma kaldırdık. Dualarınızı bekliyorum" dedi.

        Seren Serengil, son paylaşımda; "Sayın Sağlık Bakanım, annemi kaybetme riskiyle karşı karşıyayım. Düşüp kalçasını kırdı, şimdi de kalp krizi tehdidiyle ve ciğerlerine su birikmesi nedeniyle yoğun bakıma alındı. Bulunduğumuz hastanede kalp ile ilgili yoğun bakım ve anjiyo ünitesi yok. İstanbul’a götürmem gerekiyor. Lütfen bana bir ambulans uçak gönderiniz; ücretini ödeyeceğim, ama lütfen yardım edin" ifadelerini kullandı.

        #Nevin Teoman
        #Seren Serengil

        Habertürk Anasayfa