Fenerbahçe'nin iyi bir teknik direktörü var. Bir fikri ve planı var.
Takımını tempolu oynatmaya çalışan, geçen sene sürekli delinen savunma göbeği eksiğini tespit edip 3 stoperle kapatan bir analiz özelliği var.
Allah'ın belası, o nefret edilesi benden sana senden bizim oğlana yan pas saçmalığını bitiren bir sistemi var. Gustavo'yu bile ileriye doğru pas atmaya zorlayan bir anlayışı var. Gençmiş yaşlıymış bakmadan herkesi oynatabilen ve böylelikle takıma gerekli mesajları veren bir takım yönetim anlayışı var.
Takımını çok seven ve kişi başına harcamada rakibi olmayan bir taraftar kitlesi var.
Ama belli oranda kalitesi yok. Kritik yerlerde beceri yapacak oyuncusu yok. Kadroya hem kantitatif hem de fazlasıyla kalitatif katkıya ihtiyacı var. Hepsi değilse de çoğu surat savat yapmayan karakterli oyuncuları olan, aç ve desteği asla esirgemeyecek taraftarı olan, iyi bir teknik ekip var. Bu zincirde en zayıf halka belli. O halka ne kadar zayıfsa zincir de o kadar zayıf oluyor maalesef.
Antalya karşısında görüldü ki F.Bahçe'nin ana yaratıcısı İrfan Can. Onun hep olması lazım.
Samatta yuhalandı ama dün ilk defa hareketli ve arayış içindeydi. Kanat forvete alternatif belki düşünülebilir. Ama asla santrfor değil.
Muhammed ilk yarı kötü 2. yarı iyiydi.
Kim-Min kesicilikte çok iyiydi, topla ilişkisi konusunda biraz bekleyelim. Serdar Aziz de her zaman değerli bir isim olduğunu kanıtladı girdikten sonra. İptal edilen gol tartışılacaktır. Ama "verse bir şey diyemezsin" pozisyonu.
Mesut sonradan girince hiç katkı veremediğini bir kez daha gösterdi. Ben Vitor'u tanıyorsam, Mesut'un bir süre sonra hep yedek oturacağını tahmin ediyorum. Bu haliyle olması gereken de o zaten.
Antalyalı Bünyamin harika bir sağ bek. Kendisine bol şanslar dilerim. Gökdeniz ve Bünyamin'le yaratılan büyük tehlike konuk ekibin tek fırsatıydı. O pozisyonda Fenerbahçe şanslıydı. Dönüşünde Zajc güzel bir golle 3 puanı getirdi. Şans da çalışana yardım eder elbet. Enner'in golünden hemen evvelki karambolde Attila'ya çarpan top penaltı diye değerlendirilebilirdi.
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Haftaya Altay deplasmanından sonra bazı sakatların da dönmesi ile F.Bahçe'ye bir kez daha alıcı gözle bakarız. Lakin 2 Eylül'de UEFA liste bildiriminin son tarihi, 'zayıf halka'ya tekrar hatırlatalım.
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