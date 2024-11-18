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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdal Adalı'dan adaylık açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı'dan adaylık açıklaması!

        Beşiktaş eski asbaşkanı Serdal Adalı, başkan adaylığı ile iddialara yönelik, "Beşiktaş başkanlığına aday olmak için hazırlık yapmama gerek yoktur. Beşiktaş'a ne zaman bir katkım, faydam, hizmetim olacaksa Beşiktaş emreder ben gelirim" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 22:01 Güncelleme: 18.11.2024 - 22:03
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        Serdal Adalı'dan adaylık açıklaması!
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        Beşiktaş Kulübü'nün son yapılan seçiminde aday olan, kulübün eski asbaşkanı Serdal Adalı, hakkında çıkan haberlere yönelik yazılı açıklama yaptı. Beşiktaş'ın kötü sonuçlar almasını beklemenin karakterine yakışmayacağını vurgulayan Adalı, "Beşiktaş'ımızın son maçlarda yaşadığı puan kayıpları sonrası medyanın farklı mecralarında ben ve ekibimin 2025 kongresinde aday olacağımıza, bu adaylık süreci için hazırlık yaptığımıza ilişkin iddialar yer almaktadır. Bizler Beşiktaşlıyız. Mevcut yönetimin eleştirilmesi, güç kaybetmesi için Beşiktaş'ın kötü sonuçlar almasını beklemek, 2-3 maç puan kaybından sonra çıkıp kendimize adaylık zemini aramak bizim ne karakterimizle, ne de Beşiktaşlılığımızla bağdaşmaz. Henüz 12 haftanın geride kaldığı, geride daha 25 maçın bulunduğu uzun lig maratonunda da Beşiktaş'ımızdan asla umudumuz, inancımız kesilmez. Beşiktaş iyi olmazsa ne sandığın, ne adayların, ne seçimlerin hiçbir önemi kalmaz. Aslolan Beşiktaş'ın başarısı ve menfaatleridir.

        Beşiktaş camiasında pusuculuk bitmiştir, görev yapacak olanlar Beşiktaş'ın kötülüğünden medet umarak değil Beşiktaş'a hizmet etmek, bayrağı ileri taşımak için gelecektir. Ben Beşiktaş ne zaman ne görev verdiyse gelip elimden geleni yapmaya çalıştım, hayatım boyunca hep Beşiktaş'la yaşadım. Beşiktaş'ın maçlarında, kongrelerinde, organizasyonlarında hep varım. Ben zaten Beşiktaş'ın içindeyim, Beşiktaş'la yaşıyorum. Beşiktaş başkanlığına aday olmak için hazırlık yapmama gerek yoktur. Beşiktaş benim Beşiktaş'ım, Serdal Adalı da Beşiktaş'ın Serdal Adalısıdır. Beşiktaş'a ne zaman bir katkım, faydam, hizmetim olacaksa Beşiktaş emreder ben gelirim.

        Camiamızdan ve büyük taraftarımızdan ricam; bizden duymadıkça spekülasyonlara itibar etmemeleri; camiamızın her bir ferdinin enerjisini Beşiktaş'ın başarısı için harcamalarıdır. Aslolan Beşiktaş'tır" ifadelerini kullandı.

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