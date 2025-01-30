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        Haberler Dünya Serbest bırakılacak 110 Filistinlinin isimleri | Dış Haberler

        Serbest bırakılacak 110 Filistinlinin isimleri açıklandı

        Hamas esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılması planlanan 110 Filistinlinin isimlerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 01:48 Güncelleme: 30.01.2025 - 01:49
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        Serbest bırakılacak 110 Filistinlinin isimleri açıklandı
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        Hamas, esir değişimi anlaşması kapsamında İsrail tarafından yarın serbest bırakılması planlanan 110 Filistinli esirin isimlerini içeren bir liste yayımladı.

        Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinden 110 Filistinlinin yarın serbest bırakılacağı duyuruldu.

        Açıklamaya göre, yarın serbest bırakılacak Filistinlilerden 30'u çocuk, 32'si müebbet, 48'i ise ağır hapis cezalarına çarptırılmış tutuklulardan oluşuyor.

        Filistinli tutuklulardan müebbet hapis cezasına çarptırılan 17 kişi ile ağır hapis cezası almış 3 kişinin Filistin dışına gönderileceği aktarıldı.

        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da daha önce ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında yarın serbest bırakacağı 3 İsrailli esirin adını açıklamıştı.

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        Açıklamada, "Kassam Tugayları, Aksa Tufanı esir takası anlaşması kapsamında perşembe günü Arbel Yehud, Agam Berger ve Gadi Moses isimli Siyonist (İsrailli) esirleri serbest bırakma kararı aldı." ifadeleri kullanılmıştı.

        İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada da, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının arabulucuları Katar ve Mısır'dan yarın serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesinin teslim alındığı belirtilmişti.

        Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas ile İsrail arasındaki takasın ikinci turunda Arbel Yehud isimli esirin serbest bırakılmaması krize neden olmuştu.

        Arabulucuların (ABD, Katar ve Mısır) çabalarıyla taraflar yarın ek bir esir takası turu yapılması konusunda mutabakata varmıştı.

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