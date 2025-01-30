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        Haberler Bilgi Ekonomi Seranit Granit Seramik (SERNT) halka arz sonuçları açıklandı! Seranit Granit Seramik kaç lot verdi, halka arza kaç kişi katıldı?

        Seranit Granit Seramik halka arz sonuçları açıklandı! Seranit Granit Seramik kaç lot verdi?

        Seranit Granit Seramik, halka arz sonuçları açıklandı. 1.8 milyar TL halka arz büyüklüğü ile 150 milyondan fazla lot dağıtan firmanın halka arzına 153 bin 11 kiş katıldı. Peki, Seranit Granit Seramik kaç lot verdi? İşte, Seranit Granit Seramik halka arz sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 12:13 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:13
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        • 1

          Seranit Granit Seramik halka arz sonuçları açıklandı. Toplamda 150 milyon 50 bin lot dağıtan firmanın halka arzına 100 binden fazla yatırımcı katıldı. Firma halka arzdan kazandığı fonun yüzde 55'ini finansal borç ödemesi için kullanacak. İşte, Seranit Granit Seramik halka arz sonuçları...

        • 2

          SERANİT GRANİT SERAMİK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Seranit Granit Seramik halka arz sonuçları açıklandı. Firma 150 milyon 50 bin lot dağıttı. Kişi başına 3180 TL değerinde 265 lot düştü. Halka arza toplamda 153 bin 11 kişi katıldı.

        • 3

          SERANİT GRANİT SERAMİK BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Firmanın BIST ilk işlem tarihi açıklanmadı.

        • 4

          SERANİT GRANİT SERAMİK HALKA ARZ FONU NASIL KULLANILACAK?

          Yüzde 65 Finansal borçların ödenmesi.

          Yüzde 15 Makine/ekipman yatırımları.

          Yüzde 10 İnşaat yatırımları.

          Yüzde 5 Satış pazarlama ağının güçlendirilmesi.

          Yüzde 5 Banyo ve mutfak fabrikasına yatırım.

        • 5

          SERANİT GRANİT SERAMİK HİSSE FİYATI NEDİR?

          Firmanın hisse değeri 12 TL olarak açıklandı.

        • 6

          SERANİT GRANİT SERAMİK HANGİ BANKALARDA VAR?

          A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Akbank T.A.Ş.

          Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Anadolubank A.Ş.

          Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

          Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

          Bizim Menkul Değerler A.Ş.

          Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Burgan Bank A.Ş.

          Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          DenizBank A.Ş.

          Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

          Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Garanti Bankası A.Ş.

          Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Global Menkul Değerler A.Ş.

          Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Türkiye Halk Bankası A.Ş.

          Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ing Bank A.Ş.

          Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Türkiye İş Bankası A.Ş.

          Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

          Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Fibabanka A.Ş.

          PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

          Piramit Menkul Değerler A.Ş.

          Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Qnb Finansbank A.Ş.

          Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Şekerbank T.A.Ş.

          Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Odea Bank A.Ş.

          Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

          Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          T. Vakıflar Bankası T.A.O.

          Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

          Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

          Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

          Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

          Pay Menkul Değerler A.Ş.

          Prim Menkul Değerler A.Ş.

        • 7

          SERANİT GRANİT SERAMİK TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          Firma, 27-28-29 Ocak saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı.

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