Şenol Güneş: "Umudumuz da var gücümüz de var"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, "Rakibimizin gücü ve kalitesi bizim gerimizde olduğu için sonuç normal. Oyun başlangıcı ve ilk yarının çoğu döneminde ciddi oynamaya çalıştık. Oyunun kontrolü bizdeydi. Bu durum skora da yansıdı, daha farklı da olabilirdi. Pozisyonlar oyunun üzerinden değil, oyuncuların rakibe göre üstün olmasından kaynaklanan pozisyonlardı. Rakibin oynamasına izin verdik. İlk yarıda da geriye çok döndük, dikine oynamadık. O hataları baskıyla kurtardık." dedi.

"BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ BU KUPAYI KAZANMAKTIR"

Beşiktaş'ın oyununda hatalar olduğunu vurgulayan Güneş, "İkinci yarı rakibin oynamasına izin verdik ve kalemize geldiler. Kendi sahamızda top kaptırdık. Bugün kazanmış olmak önemli. İlk yarıdaki ciddiyet için teşekkür ediyorum ama ikinci yarıdaki tempo düşüşü, pas yaparak dinlenmemeyi sağlayamamak eksilerimiz. Yardımlaşmada ve rakibe yakın oynamada eksiklerimiz var. Bütün oyuncularımızı gördük. Hiç oynamayanlar vardı. Oyunculara oyunun içindeki eksiklerini söyleyeceğim. Hangi oyuncuyla çıksak bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Kazandığımız için buradaki eksikleri görmezden gelmek doğru değil. Beşiktaş'ın hedefi bu kupayı kazanmaktır. Son maçta aldığımız yaraya rağmen yarışta gücümüz olduğunu düşünüyorum. Bu umutla yaşıyoruz. Beşiktaş bir ailedir. Taraftarlarımızla birlikte güçlüyüz. Beşiktaş taraftarıyla bütünleştiğinde Antalyaspor maçının daha farklı bir oyun ve kaliteli bir maç olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Kupası arasında transfer dönemi olmadığı için kimseyi transfer edemeyeceklerine dikkati çeken Güneş, "Transfer ayı ocak ayında. O zamana kadar eldekilerle oynayacağız. Başarılı olan oyuncu burada kalacak. Şu anda iyiler var, eksiği olanlar var. Hazırlık döneminden sonra hepsi iyi olsun isterim. Düşüncelerimizi onlara aktaracağız." ifadelerini kullandı.

SAKAT OYUNCULARIN DURUMU

Sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili de konuşan Güneş, şunları söyledi:

"Ghezzal ameliyat oldu. Tedavilerle düzeleceği beklendi ama olmadı. Süreyi doktor biliyor. Aradan sonra dönüşüne bakacağız. Josef, Rosier ve Masuaku ile ilgili net bir şey söyleyemeyiz. Antalya maçında olmama ihtimalleri var. Milli takıma gidenlerin rahat olmadığı bir dönem yaşıyoruz. Antalya maçını aldığımızda bunlar geride kalacak. Eldekilerde bir sıkıntı görünmüyor. Sakatlık olmasa da performans düşüklüğü de eksikliktir."

Serik Belediyespor maçında oynayarak bu sezon ilk kez forma giyen Atiba Hutchinson ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Güneş, "Atiba'yı iyi buldum. Tekniğin yanında akıl var. Oğuzhan diri ama top kullanmada eksikleri var. Sakatlık olduğu zaman oynayan oyuncular ne verecek bugün onu görmek istedik. Eldeki imkanları zorluyoruz. Bunları kampta daha fazla işleyeceğiz. Atiba çok karakterli, başarılı bir oyuncu. Beşiktaş'ın içinden biri oldu. Teknik adam da olabilir. Oyuncu olarak son dönemlerine geldi. Atiba bize faydalı olabilecek biri. Hem kaptan olarak işin iyi yapıyor, hoca da olabilir. Karar onun." diye konuştu.

Nathan Redmond ve Jackson Muleka ile ilgili görüşlerini de paylaşan Güneş, "Redmond'ı beğendim. Çok iş yapacak hissi veriyor. Hareketli, çabuk, teknik bir oyuncu. Muleka'nın içine kapanıklığı var biraz. Aboubakar'a benziyor. O da ilk zamanlarında böyleydi. O rahatlığa daha kavuşmadı. Ondan umutluyum. Kendi oyununun altında. İlk yarı iyiydi Redmond ama ikinci yarıda düştü. Birçok oyuncuda ikinci yarıda düşüş oldu. Bu sorunları çözeceğiz. Bizim takımın, rakibini 65'ten sonra düşürmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"UMUDUMUZ DA GÜCÜMÜZ DE VAR"

Güneş, sezonun ikinci yarısında şampiyonluk yarışında umutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Umudumuz da var gücümüz de var. Pes etmek diye bir şeyimiz yok. Geçen maçtaki mağlubiyet taraftarda hayal kırıklığı olabilir. İkinci yarıya iyi başladık sonra oyunu kaybettik. Bunlara rağmen gol atsak berabere kalacağımız bir maçtı. Oyunu yükselttiğimizde bunları yapacak bir takımız. Biraz zamana ihtiyacımız var. Birlikte olup rakipleri rahatsız edelim, birbirimizi rahatsız etmeyelim. Seyirci o coşkuyu verecek, biz onları coşturacağız. Goller attığınızda farklı bakıyor. Mevcut durumu görüp ona göre davranacağız. Asla pes etmek yok. Umudumuzu ve gücümüzü iyi kullanalım."

Güneş, ayrıca Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla "Yarın 10 kasım. Mustafa Kemal'i rahmetle anıyoruz. Kendisine minettarız." ifadelerini kullandı.