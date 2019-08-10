10 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Andorra ve Moldova maçının analiz raporlarını hazırladıklarını belirten Şenol Güneş, "Eylül'e girmeden, hem hazırlık hem de lig maçlarını izleyeceğiz. Bu arada Avrupa Kupası'nda oynayan takımlarımızı da izlemeye çalışıyoruz, onlara da başarılar diliyorum. 3-4 gün önce burada birlikteydik zaten. Galatasaray - Akhisar maçını izledim. Gençlerbirliği ve Ankaragücü takımlarını da yakından görmek istedim. İstanbul takımları da Anadolu'da oynayan takımları da hepsi bizim takımlarımız. Oynanan oyun kalitesi ve temposunu görmek istedim. Ama görünen o ki sezon başı tabii ve yoğun tempoda çıkıyor. Takımlar ve oyuncular henüz daha hızlı oynanan oyuna geçmedi ama iyi olacağını düşünüyorum. Temennim iyi oyun oynansın. Bu maçta da diğer maçlarda da izleyenlerin keyif alacağı, oyuna baktığı zaman yanındakiyle sohbet etmek değil de maçı izlemeye dalsın bütün izleyiciler. Tribünde olan taraftarların gözü hep sahada olsun. O dikkatin olması için futbolun güzel olması gerekiyor, hızlı olması gerekiyor, şaşırtması gerekiyor. İnşallah lig öyle olacak, onu bekliyoruz. Biz de ondan etkilenip oyuncularımızın performansının üst seviyeye çıkmasını bekliyoruz. Hazırlık olarak baktığınız zaman Andorra ve Moldova maçının analiz ve raporlarını hazırladık. Rakiple ilgili zaten bilgimiz var ama kendi oyuncularımızın sakat olanları var sağlıklı olanları var onlara bakacağız. En iyi kadrodan çıkıp oyunumuzu geliştireceğiz hem maçları kazanacağız diye düşünüyorum" diye konuştu.
"ANKARA'YI İHMAL ETMEYECEĞİZ"
Güneş, Ankara ülkenin başkenti, Türkiye'yi Ankara yönetiyor diyerek, şöyle konuştu: "Ankara'yı geride tutmayın. İstanbul daha kalabalık daha hareketli ama Ankara'ya geldiğimiz zaman etkin bir şekilde insanlarla karşılaşıyoruz. Resmi maç yapmak zorunda kalıyoruz, bunun üçünü İstanbul'da yapacağız ama daha sonra Anadolu'nun birçok yerinden talep var. Ankara'da da niye olmasın ? Dediğim gibi hazırlık maçları az sayıda tutuluyor. Onları da yeri geldiği zaman açıklarız. Ama kesinlikle Anadolu'ya açılacağız. Başkentimizi de ihmal etmeyeceğiz."
"AVRUPA'DA OYNAYAN OYUNCULARIMIZI DA TAKİP EDİYORUZ"
'Lig planlaması yaparken biz de içinde olarak konuştuk, 3 haftalık sürenin kafi geleceğini düşündük' diyen Şenol Güneş, "Avrupa'da oynayan oyuncularımız da var. Onların da ligleri daha farklı, erken başlayanlar var, bizimle başlayan ligler var dolayısıyla Andorra, Moldova maçına hazır oluruz diye bekliyoruz. Zaten hedefimiz ilk 3 maçı kazanıp Fransa'yla final maçı yapabilmekti, inşallah tekrar o başarıyı yakalarız ama önce önümüzdeki engelleri geçmemiz gerekiyor" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!