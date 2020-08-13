Sen Çal Kapımı 5. bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Sen Çal Kapımı'da Serkan ve Eda’nın Antalya’da birlikte geçirdikleri büyülü anlarda, ikili hiç ummadıkları kadar yakınlaştı. Bu arada Kaan Karadağ’ın yaratacağı yeni bir kriz Eda için de bir test oldu. Serkan’ı kurtarmak için göze aldığı risk, ona olan duygularını fark etmesine de neden oldu. Serkan ise Eda’nın cazibesine giderek daha çok kapılıyor. Sen Çal Kapımı 6. yeni bölüm fragmanı ve 5. son bölüm özeti haberimizde.

SEN ÇAL KAPIMI 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 5. SON BÖLÜM ÖZETİ

Önemli bir anlaşmaya imza atmak için Antalya’ya giden ekibi bir sürpriz beklemektedir. Yatırımcıların ikisinin de imzasının alınması gerekmektedir ama boşanmak üzere oldukları için bir araya gelmek istemezler. Onları buluşturma görevi Serkan ve Eda’ya düşer. Antalya’da birlikte geçirdikleri büyülü anlarda, Eda ve Serkan hiç ummadıkları kadar yakınlaşırlar. Bu arada Kaan Karadağ’ın yaratacağı yeni bir kriz Eda için de bir test olacaktır. Serkan’ı kurtarmak için göze aldığı risk, ona olan duygularını fark etmesine de neden olacaktır. Serkan ise Eda’nın cazibesine giderek daha çok kapılmaktadır.