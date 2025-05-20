Semih Kılıçsoy'a İngiltere'den talip var!
Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'a talipler gelmeye devam ediyor.
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Siyah-beyazlı futbolcu için son iddia İngiliz basınından geldi.
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Haberlere göre, bu sezon 100 puanla Championship'te zafere ulaşan ve Premier Lig'e geri dönen Leeds United, Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
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İngiliz ekibinin genç oyuncuyu takibini sürdürdüğü belirtilirken ilerleyen günlerde resmi temasların başlayabileceği ifade edildi.
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Bu sezon Beşiktaş ile 44 resmi maçta görev alan Semih, 4 gol ve 3 asist üretti.
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Semih bu maçların sadece 19'una 11'de başlarken geçen sezonki performansının da gerisinde kaldı.